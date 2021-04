O Facebook e o grupo Disney fecharam um acordo nesta terça-feira (20) que deu à rede social o direito de transmitir jogos da Libertadores 2021 com times brasileiros ao vivo. O acordo envolve uma troca de partidas que teriam transmissão apenas no online ou apenas na TV fechada e a CONMEBOL aprovou o negócio que deve envolver sete jogos.

O acordo valerá a partir desta quarta-feira (21), com jogos da primeira rodada da fase de grupos da competição, e continua até os jogos de mata-mata, estendendo os direitos do Facebook que paravam nas partidas de quartas de final. A rede social tem os direitos de transmissão online até 2022.

Já pela primeira rodada da fase de grupos, Fox Sports e Facebook transmitirão conjuntamente a partida entre Universitário (PER) e Palmeiras, nesta quarta, às 21h. O confronto, que seria exibido exclusivamente ao vivo pelo Fox Sports na TV por assinatura, também terá agora a transmissão no Facebook Watch pela página da CONMEBOL Libertadores. Na quinta-feira, será compartilhada a partida entre Fluminense e River Plate às 19h, garantindo a exibição pelo Fox Sports de um jogo exclusivo do Facebook.

(Com informações: LANCE!)