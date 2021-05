Facção de traficantes é presa durante operação no interior de MS

Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Civil da Delegacia Regional de Polícia de Bataguassu, deflagrou a operação ”Importunus” para cumprirem seis mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão contra integrantes de um grupo de traficantes de drogas em Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Segundo informações oficiais, três integrantes da facção já se encontram presos. Outros dois membros da organização criminosa foram presos em Bataguassu, um era o responsável pelo o fornecimento e distribuição das drogas.

Na residência do suposto traficante, foi apreendida bastante maconha e crack, além de dinheiro e balanças de precisão. No local, mais duas pessoas foram presas, uma adolescente de 15 anos e um homem de 21 anos.

O segundo indivíduo preso em Bataguassu, foi identificado como responsável pelo transporte e entrega disfarçado como profissional de moto-táxi. Além da terceira suspeita, responsável pela venda de entorpecentes, presa no município de Santa Rita do Pardo. Além das prisões, foi apreendido um veículo e uma motocicleta.

Operação Importunus

A operação foi coordenada pelo Delegado Robson Ferraz Gonçalves e contou com policiais civis lotados nas delegacias de Bataguassu e Santa Rita do Pardo. A palavra em Latim “Importunus” significa intimidação e a operação foi assim denominada, pois era a forma como a organização criminosa agia para se expandir entre as cidades de Santa Rita do Pardo-MS e Bataguassu-MS.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)