Campo Grande retorna hoje com toque de recolher das 21h às 5h

46 cidades de Mato Grosso do Sul, entre elas Campo Grande, foram classificadas com a bandeira vermelha (alto risco de contaminação da covid-19) e foi decidido que, a partir desta quinta-feira (27), a Capital passa a ter o antigo toque de recolher, das 21h às 5h.

Com referência na 20ª semana epidemiológica, que acabou no último sábado (22), as novas medidas começam a valer hoje (27) até o dia 9 de junho. “A situação que estamos enfrentando no Estado é gravíssima. O nosso mapa está muito mais avermelhado, se comparado com o último relatório feito”, disse a secretária adjunta da saúde Crhistinne Maymone.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Eduardo Costa, além de seguir as regras propostas pelo Prosseguir, a Vigilância Sanitária irá propor novas regras. “Vamos acompanhar o decreto do Estado, mas é bem possível que possa ter algum tipo de medida restritiva. A vigilância que irá propor isso ao prefeito”, disse.