Exército confirma 1ª morte de um militar da ativa vítima da Covid-19

O Exército confirmou neste domingo (11), a morte do primeiro militar da ativa no estado de São Paulo por Covid-19. Segundo o Comando Sudeste, a vítima é o segundo-sargento Alder Rossano Paes, de 39 anos, que servia no 2º Batalhão Logístico Leve, em Campinas.

A morte foi registrada na sexta-feira, onde o militar deixa a esposa. O sepultamento ocorreu sábado, no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, em cerimônia restrita aos familiares. “O CMSE está prestando todo apoio à família do militar”, diz nota divulgada nesta manhã pela assessoria.

Atendimento médico

De acordo com o Comando, inicialmente o segundo-sargento procurou o posto médico da guarnição após apresentar os primeiros sintomas da doença e recebeu cuidados.

“Os sintomas, no entanto, persistiram e o militar foi encaminhado ao Hospital Santa Tereza, em Campinas. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Militar da Área de São Paulo, na capital paulista”, destaca outro trecho da nota.

Ainda no texto, o Comando destaca que as Forças Armadas atuam desde março de 2020 na Operação Covid-19, em apoio às ações dos órgãos de saúde e de segurança pública, em todo território nacional, com objetivo de reduzir os efeitos da pandemia.

Repercussão

O Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve publicou uma nota de pesar no site oficial.

“Os integrantes da Brigada Anhanguera, neste momento de dor, se solidarizam com familiares e amigos e expressam as mais sinceras condolências”, diz trecho.

O 2º Batalhão Logístico Leve também se manifestou, por meio de nota, sobre a morte de Paes.

“Os integrantes do Batalhão, nesse momento de dor e tristeza, solidarizam-se com familiares e amigos e expressam as mais sinceras condolências ao eterno integrante.” (Com informações da Gazeta Web)