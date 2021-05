Examinador contrai covid-19 e Detran suspende exames práticos na Capital

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) suspendeu nesta quinta-feira (20) os exames práticos de habilitação em Campo Grande após um examinador testar positivo para o novo coronavírus (covid-19). A medida é válida até a próxima quarta-feira (26).

A diretora de Habilitação, Lina Issa Zeinab explica que os exames que já estavam agendados poderão ser remarcados pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) sem custo adicional.

“Nós fomos informados ontem, no final do dia, que um examinador estava com suspeita de Covid. Ele foi imediatamente afastado para fazer o exame, que deu positivo, e por precaução decidimos suspender os exames práticos até a semana que vem”, conclui.