Exame aponta presença de droga sintética no sangue de MC Kevin

MC Kevin fez uso de droga antes de cair de varanda de hotel no Rio de Janeiro e vir a óbito no último dia 16, afirma exame toxicológico divulgado pelo “UOL” nesta sexta-feira (28). Segundo peritos da Polícia Civil, a substância sintética MDMA foi encontrada no sangue do artista após exames, confirmando depoimento da viúva. O MDMA é o princípio ativo mais comum do ecstasy.

No fim de semana do acidente, Kevin também ingeriu quantidades expressivas de bebidas alcoólicas. Após a morte do cantor, a concentração de álcool encontrada em seu sangue foi de 13 decigramas por litro (13dg/L). A termos de comparação, o permitido para motoristas é de 2dg/L, segundo Detran.

Viúva do arista, Deolane Bezerra se viu vítima de comentários maldosos na web e decidiu tomar uma atitude: ela foi até uma delegacia em São Paulo registrar boletim de ocorrência por difamação. No último dia 24, a influenciadora e advogada afirmou estar tomando “todas as medidas cabíveis” contra ameaças envolvendo a si mesma e sua família ao programa “Balanço Geral”, da RecordTV.

Em entrevista, ela se queixou do “pessoal da internet que não tem respeito por ninguém” e explicou o motivo da ida à delegacia. “Coisas inacreditáveis, coisas inverídicas, coisas sobre os meus filhos e eu não vou aceitar isso, muito menos ferindo a minha profissão”, falou sobre o que vem sendo dito a seu respeito desde a morte do marido, MC Kevin, de 23 anos.

“Eu sou uma pessoa digna, honesta e a que mais está sendo prejudicada nessa história depois dos familiares, que vão sofrer eternamente com a perda do Kevin”, seguiu mencionando também a dor da família do funkeiro. “Não é justo, para isso tem que ser tomadas as medidas cabíveis e é o que eu estou fazendo aqui.”