Ex-vereador Paulo Henrique Bambu assume escritório regional do Governo em Dourados

O ex-vereador Paulo Henrique Amos Ferreira, o ‘Bambu’, (Patriotas) assumiu no início deste mês a chefia do Escritório Regional do Governo do Estado em Dourados. Assim, ele retorna à cidade já que vinha residindo em Campo Grande, com a missão de representar o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e encaminhar demandas políticas e administrativas dos municípios da região aos órgãos competentes na Capital.

No primeiro mandato do governador, de 2015 a 2018, a missão foi confiada ao ex-deputado Valdenir Machado, que é o presidente do PSDB em Dourados.

Folha de Dourados