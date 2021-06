Ex-técnico do Cuiabá desmente caso com esposa do presidente do clube

A demissão do treinador Alberto Valentim, neste sábado, foi a primeira do Campeonato Brasileiro 2021 e acontece após o agora ex-comandante do Cuiabá conquistar sete vitórias e três empates em 10 jogos. O motivo da saída do técnico gerou dúvida nos torcedores. Neste domingo, Valentim desmentiu um boato que ele teria se envolvido com a esposa do presidente do clube.

”Em primeiro lugar, deixo claro que minha saída do Cuiabá, de forma invicta, não teve relação com nenhum dos fatos que estão sendo veiculados e me pronunciarei sobre isso no início da semana. (…) Não houve, a despeito do que vem sendo publicado, nenhum tipo de desentendimento entre algum atleta do time e eu” argumentou ele em uma publicação via Intagram. E seguiu:

”Ainda sobre os absurdos que vêm sendo veiculados (Fake News), relacionados à minha vida pessoal, todo o meu desprezo e reafirmo que essas inverdades já foram repassadas à minha equipe de advogados para tomarmos as medidas cabíveis. Lamento muito a falta de respeito com minha família e esposa, com quem me acompanha e gosta de mim, e quem sabe da seriedade do meu trabalho” digitou o treinador.

Um boato que surgiu das redes sociais tentava explicar a saída precoce do comandante. Os internautas criaram que haveria algum desentendimento entre Alberto e alguns jogadores e diretores. Foi especulado até que teria acontecido um possível relacionamento entre o treinador e a esposa do presidente do clube, Alessandro Dresch.

O clube do Mato Grosso também usou seu perfil em rede social para rebater e desmentir as supostas brigas entre Valentim, jogadores e o presidente do clube na saída do campo. O Cuiabá informa que não houve discussões e o clima era de tranquilidade após a partida. A equipe ainda alega que seus dirigentes não estavam nos vestiários. Na estreia do Brasileiro, o clube empatou em 2 a 2 com o Juventude.

(Com informações da revista Lance!)