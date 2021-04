Ex-namorado de Cleo Pires se declara para Pugliesi

Gabriela Pugliesi já tem um novo amor. A influenciadora, que se separou de Erasmo Viana em fevereiro deste ano, engatou um namoro com Tulio Dek, como informou o colunista Léo Dias, do jornal “Metrópoles”. Rapper e artista plástico, Tulio ficou conhecido ao namorar Cleo, em 2005. Além de ex-namorado da filha de Glória Pires, o artista é filho a ex-mulher de Orlando Morais, com quem a veterana é casada, e padrinho de Bento, filho mais novo do casal. Ainda de acordo com o jornalista, Gabriela e Tulio já estão juntos há 1 mês.

Nas redes sociais, nem Túlio e nem Gabriela têm feito questão de esconder o romance. Hospedados em um hotel na Bahia, os dois têm vivido dias de romance regados à vinho e boa comida. Ao publicar cliques do local, a influencer ganhou uma declaração de amor do músico. “Dream girl” [“Garota dos sonhos”, em inglês], escreveu Tulio Dek.

Sonhando ser mãe, Gabriela Pugliesi contou que passou o ano de 2020 inteiro tentando engravidar: “Ano passado todo tomei suplemento para engravidar”. Mas, ao se separar do então marido, com quem ficou junto por quase 4 anos, decidiu interromper o tratamento. “Agora, tomo suplemento para ‘desengravidar’, para eu voltar a ter o meu corpinho de antes, hormonalmente falando”, pontuou.

Segundo Gabriela, apesar de ter engordado durante o tratamento, já estava satisfeita com suas novas curvas: “Eu cheguei a ganhar 8kg ano passado com tratamento e hormônios pra engravidar. Naturalmente quando eu parei, em novembro, já começou a desinchar. Eu tô 2kg acima do meu peso normal, mas eu gosto de seguir regrinhas”. E frisou: “Nem quero ser magra, seca, que nem eu tava em 2019. Estou gostando muito mais do meu corpo mais natural”.

