Ex-comandante da PMMS é preso após ser apontado como líder de máfia

Coronel Ivan de Almeida, ex-comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi preso nesta quarta-feira (26), após ser apontado como líder de uma máfia. Ele foi encaminhado para prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

Segundo informações iniciais, o ex-comandante foi preso em flagrante, e além dele outros três homens foram presos. A polícia ainda não divulgou mais detalhes sobre a circunstância da prisão. Como oficial, Ivan prestou serviços à corporação da PMMS por cerca de 20 anos e assumiu o comando entre 1999 a 2006, no governo do Zeca do PT.

O militar ainda ocupou uma cadeira como Deputado Estadual pelo PSB. Já em 2007 ele foi apontado pela PF como um dos líderes da máfia dos caça-níqueis, desmontada na Operação Xeque-Mate.