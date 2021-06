Ex-BBBS Gil e Lucas Penteado estrelam campanha de Dia dos Namorados

O romance entre Gil do Vigor e Lucas Penteado não rolou fora do “BBB 21”, mas os dois se reencontram em São Paulo para um trabalho juntos. Eles vão estrelar uma campanha para o Dia dos Namorados, que vai ar pela primeira vez neste domingo, no intervalo do “Fantástico”.

Uma imagem da campanha divulgada neste sábado pelo colunista Lauro Jardim, do GLOBO, mostra os dois abraçados, representando a diversidade.

Lucas e Gilberto tiveram um breve romance no “BBB 21” e protagonizaram o primeiro beijo entre dois homens da história do programa. (com informações do Extra/Globo)