Ex-BBB Thaís Braz e cantor Xamã assumem namoro

Ex-participante do BBB 21, Thaís Braz, que na casa tinha um affair com o cantor Fiuk, agora assume namoro com outro artista: o músico Xamã.

Pelas redes sociais, ambos publicaram a mesma imagem com a mesma legenda. “A fofoca é verdade”, disseram. Desde a saída dela da casa que isso era especulado.

Em um vídeo para o canal de Matheus Mazzafera no YouTube, Thaís já havia anunciado que tinha um crush pelo artista desde antes de seu confinamento.

Famosos e, claro, ex-confinados da mansão deram apoio a Thaís. “Eu shippo”, brincou Camilla de Lucas. “Ai, amiga, finalmente ouviu meus conselhos”, escreveu Viih Tube.

“Sempre acreditei em vocês”, postou a influenciadora Dora Figueiredo. “Gatos”, elogiou Gabriela Pugliesi, cujo novo namorado é amigo de Xamã.