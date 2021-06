Ex-atacante Denílson deixa cantor Belo na falência

São R$ 14 milhões em dívidas acumuladas pelo cantor Belo com o ex-atacante e comentarista da Band, Denílson. O esportista era o empresário responsável pelo grupo Soweto quando o artista decidiu sair sem qualquer motivo da banda. O valor acumulado é da rescisão do contrato e tirará todo dinheiro do cantor até a dívida ser quitada o deixando falido.

O advogado Marco Roberto Barreto é quem defende o detentor dos direitos do grupo na época, Denílson. Ele ficou cuidando das movimentações dos shows de Belo, que juntou um valor considerável. Porém, só a Justiça vai definir se o cantor verá algo deste dinheiro.

Ficou decidido pelo juiz que a empresa responsável pelos shows tem cinco dias para repassar o valor à justiça que decidirá. Os shows de Belo têm lotado mesmo com ingressos vendidos à R$320. O recurso de Barreto permite que as contas de Belo sejam esvaziadas sem ele saber e ir direto para Denílson, inclusive o dos cachês recebidos em participações em programas de TV. Isso vai acontecer até a dívida milionária ser quitada.