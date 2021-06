Ex-atacante de Flamengo e Santos morre em acidente 

Flamengo lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade à família do jogador

O atacante Diogo Oliveira, com passagens por Flamengo e Santos, morreu aos 38 anos nesta quinta-feira (10), após sofrer um acidente de moto em Maringá, no interior do Paraná. O ex-jogador perdeu o controle do veículo e bateu de frente a um poste de luz, na avenida Morangueira. O Instituto Médico Legal liberou o corpo de Diogo na manhã desta quinta.

Em sua página no Twitter, o Flamengo lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade à família do jogador, que vestiu a camisa rubro-negra no início dos anos 2000.

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do ex-atacante Diogo, que defendeu o clube em 2004. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste”, escreveu o time rubro-negro na publicação. Pela equipe carioca, ele fez menos de 20 jogos e marcou cinco gols.

Diogo Oliveira foi um jogador sem tanto brilho, mas com passagens interessantes por times importantes do futebol brasileiro. Foi formado nas categorias de base do Santos e passou por times como Rio Branco-SP, ABC e América-RN. No exterior, jogou no futebol da Suécia e dos Emirados Árabes Unidos antes de encerrar a carreira em 2017, no Grêmio Maringá-PR.

