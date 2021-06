Eurocopa começa nesta sexta-feira e será disputada em 11 países

Cristiano Ronaldo, Mbapée, Harry Kane e outros astro da bola entram em campo, a partir desta sexta-feira, pela Eurocopa. Divididas em seis grupos 24 seleções disputam a Euro 2020. A competição precisou ser adiada no ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus.

Nesta edição, A Euro não vai ter um país-sede e irá passar por 11 países diferentes no Velho Continente. A grande final será no estádio Wembley, na Inglaterra, dia 11 de julho. A novidade é que todos os jogos terão público, mas em alguns lugares haverá maior restrição de pessoas.

A abertura da competição é hoje, no estádio de Roma, no duelo entre Itália e Turquia com 16 mil torcedores presentes. A Azurra, que tem quatro títulos mundiais, só venceu a Euro apenas uma vez na história. A atual campeã da competição é a seleção de Portugal, que levou o título em 2016. Já os alemães, com três conquistas, são os maiores vencedores da Euro.

Fonte: Agência Brasil