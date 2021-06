Eurocopa: jogador sai do campo acordado após susto, relembre casos semelhantes

Entre os principais jogadores da Dinamarca, Eriksen segue em estado estável

O meio-campista Christian Eriksen, camisa 10 da Dinamarca, desmaiou durante a partida contra a Finlândia neste sábado (12), na primeira rodada da Eurocopa. Acesse ao vídeo do momento exato da quero do atleta.

O jogador foi atendido no gramado e recebeu massagem cardíaca dos médicos após desmaiar. Ele foi transferido para um hospital e, segundo a Federação Dinamarquesa, está acordado em estado estável, realizando exames.

Ele ficou mais de 15 minutos sendo atendido no gramado, com a ajuda até de um desfibrilador. Eriksen deixou o campo de ambulância, respirando com a ajuda de um balão de oxigênio. Sabrina Jensen, namorada do jogador, entrou em campo e foi consolada pelo goleiro dinamarquês Schmeichel.

O lance aconteceu no final do primeiro tempo, após Eriksen dominar a bola e cair sozinho. No mesmo instante a equipe médica já foi acionada. A partida, realizada no Parken Stadium, em Copenhague, estava empatada em 0 a 0 e foi suspensa temporariamente pela Uefa.

Casos parecidos na história do futebol

Fabrice Muamba é um dos atletas que conseguiu sobreviver, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória em campo. Foi precisamente há nove anos, durante um Bolton-Tottenham, da Taça da Liga Inglesa, no dia 17 de março de 2012.

Serginho

Há 16 anos, na noite de 27 de outubro de 2004, o futebol brasileiro enfrentava um de seus episódios mais tristes: a morte de Serginho, jogador do São Caetano. O zagueiro sofreu uma parada cardíaca durante uma partida contra o São Paulo, no Morumbi, foi socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo no Hospital São Luiz, aos 30 anos de idade.

(Com informações Uol Esportes)