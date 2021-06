Etanol sobe 8% e perde vantagens na hora de abastecer

Valores em MS variam de R$ 4,19 a R$ 5,02 e não compensam diante do preço da gasolina

Com aumento de pelo menos 8% nos custos desde abril, o abastecimento com etanol não está compensando neste momento em Mato Grosso do Sul. Pelo menos é o que mostra a pesquisa de preços da Agência Nacional do Petroleo (ANP) que aponta que os valores do etanol em MS variam de R$ 4,19, o valor mínimo em Campo Grande, a R$ 5,02 o litro em Dourados. Em abril os preços encontrados eram de R$ 3,869 a R$ 4,316.

Como o litro da gasolina tem diferença de R$ 5,539 a R$ 6,199, a relação não está favorável ao uso do etanol. Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins, o litro do etanol hidratado fechou a semana em R$ 2,9983 nas usinas e destilarias paulistas, em expressivo reajuste de 4,17%.

E perdeu a competitividade, sob a paridade com o preço da gasolina passando dos 70%, a depender do ritmo de repasse das distribuidoras aos postos, além dos 2,14% com que variou a majoração nas bases de Paulínia, também na semana passada.

Nos dados levantados pelo Cepea, nos cinco dias úteis imediatamente anteriores (24 a 28), o valor era de R$ 2,8783 nas indústrias. A alta acumulada veio

após duas semanas consecutivas de recuo.

Há o fator petróleo para os próximos dias. Ontem o barril em Londres fechou acima de US$ 71,60, mas o dólar em sequência de recuo (R$ 5,04, menos 0,95%, também na sexta) está proporcionando fôlego à Petrobras (PETR4) na majoração da gasolina.

Campo Grande

Em Campo o valor da gasolina variou de R$ 5,539 a R$ 5,899, com custo médio de R$ 5,689. Já o etanol foi cotado saindo de R$ 4,411, com valor médio de R$ 4,199, e custo máximo a R$ 4,599 na Capital. O gás de cozinha, por sua vez, ficou cotado em média a R$ 82,30 na Capital, com menor valor de R$ 74,90 e o maior a R$ 95.

(Texto: Rosana Siqueira)