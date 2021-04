Tudo pode acontecer dependendo da sua imaginação e das poesias do novo podcast ‘’ Poesia pra Sentir ’’ que tem previsão para estrear nas próximas terças-feiras, dentro das plataformas digitais do jornal O Estado MS e no youtube. O novo programa, apresentado pelo poeta e jornalista Rafael Belo, reúne uma série de conversas em formato de entrevistas, acompanhadas de imaginação e sentimentos.

Rafael conta que há muito tempo está com a ideia de gravar um podcast ‘’quando lancei o meu evento ‘convergência das artes’, foi pelo incentivo de amigos. A ideia era unir todas as artes e mostrar que poderiam criar entre elas, além de destacar tantos talentos em todas as áreas artísticas de Campo Grande. Com o evento consegui publicar meu livro ‘Vendo Versos’. As pessoas me perguntavam o que algo significava, ou o que era, e eu respondia: primeiro me diz o que você sentiu, que é o que vale. Pois entender é o de menos, eu quero saber o que você sentiu ou se houve identificação.’’

Primordialmente, o interesse de explorar a poesia iminente com a ideia de gravar um podcast, resultou em um programa aberto ao poeta. Sobretudo, para participar bastar ser um. A princípio, já nas primeiras gravações, participaram os poetas Febraro, Raquel Medina e Henrique Pimenta. Já há uma lista que passa de trinta nomes de poetas.

Rafael deu alguns spoiler’s sobre a programação do ‘Poesia pra Sentir’. ”Estão vindo vários podcast’s por aí já com uma identidade formada com o objetivo de trazer o poeta da cidade, poeta de campo grande, poeta de onde for. Além disso, no final de cada episódio rola ‘uma surpresa poética’ ’’.