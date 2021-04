Estadual tem semana para definir times da reta final

Na reta final do Campeonato Estadual, Comercial já garantiu sua vaga

Pela primeira vez na história do futebol estadual sul-mato-grossense terá uma semana inteira de partidas decisivas para o hexagonal final.

No Grupo A, o Novo já está na segunda divisão do próximo ano e restam duas vagas para três times para seguir na competição. Dourados e Costa Rica estão de camarote apenas assistindo os desfecho.

O EC Comercial é mais um time a carimbar lugar no hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Em jogo atrasado pela sexta rodada do estadual no domingo (11), o Colorado venceu o União ABC por 1 a 0, gol de Biel, resultado que garante lugar na próxima fase.

A SERC acompanha esse desenrolar pois ainda busca uma das vagas. O time de Chapadão do Sul CREC tem hoje 4 pontos e com dois jogos a serem realizados, então podendo chegar aos 10 se vencer os compromissos contra Três Lagoas, neste domingo, às 9h, no Madrugadão, e contra o ABC, na última rodada, dia 18. Neste Grupo A, o Costa Rica já fez sua parte e espera os adversários.

Pelo Grupo B, em Rio Brilhante, Águia Negra e Dourados se enfrentam e o time local garantirá vaga se ganhar a partida. Os dois então saem do Ninho da Águia abraçados no hexagonal.

Para Aquidauanense e Operário, que duelam na segunda-feira, o melhor resultado seria a vitória do líder Dourados. A situação de classificação ficaria embolada e muito mais emocionante, podendo ser definida em até saldo de gols. Veja mais.

Jogos

11/4 – Águia Negra x Dourados – 15h – Rio Brilhante/ ABC x Comercial – 15h – Morenão / Três Lagoas x CREC – 9h – Madrugadão

12/4 – Aquidauanense x Operário – 15h – Noroeste

13/4 – Três Lagoas x SERC – 15h – Madrugadão

14/4 – CREC x Comercial – 15h – Laertão

15/4 – Aquidauanense x Águia Negra – 15h – Noroeste/ – Operário x Novo – 15h – Morenão

16/4– ABC x Três Lagoas – Morenão

18/4 – Comercial x Três Lagoas – Morenão/SERC x ABC – 15h – Chapadão do Sul

(Com informações do EsporteMS)