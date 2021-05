Costa Rica volta à liderança com vitória sobre o Aquidauanense

O Costa Rica voltou à liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021 após vencer o Aquidauanense por 2 a 1 na segunda-feira (10), em partida válida pela sexta rodada do hexagonal final. Em Campo Grande, o Dourados bateu o Comercial pelo placar mínimo.

O artilheiro Joãozinho colocou o Costa Rica na frente aos 34 minutos do primeiro tempo, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão). Elivelton, aos 43, ampliou. A equipe de Aquidauana descontou com Juninho, já no minuto 36 da etapa final. Com o resultado, a Cobra do Norte retoma a dianteira da tabela, com 15 pontos, ultrapassando o Operário (13 pontos). O Aquidauanense, por sua vez, segue com três pontos, estacionado na quinta colocação.

Na capital, o Dourados assegurou a quarta vitória consecutiva no campeonato, ao bater o Comercial, adversário direto na briga pelas primeiras posições. O único gol no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão) foi assinalado por Adriano, aos 5 minutos do segundo tempo.

A agremiação douradense, com o triunfo em Campo Grande, chega a 12 pontos e está na terceira posição, consolidando-se na disputa pelo título. Já o Colorado somou sete pontos e se encontra em quarto.