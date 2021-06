“Está cansado e acuado”, diz secretário de Segurança sobre buscas de Serial Killer

“Hoje, temos uma área um pouco menor para trabalhar, e vamos trabalhar intensamente nela. A Polícia Militar de Goiás, com apoio do Bope do DF, vai saturar alguns perímetros delimitados pela gente. E as polícias Civil tanto de GO quanto do DF vão atender as informações e filtrar por meio da inteligência”, confirmou o chefe da pasta.

Rodney informou que tudo indica que ele está na mesma região de Edilândia, no perímetro delimitado, e teria se movimentado nas primeiras horas desta manhã. Na oportunidade, o secretário também explicou sobre uma possível desmobilização das tropas.

“Optamos por deixar somente as especializadas no local. DF e Goiás. A nossa, logicamente com presença maior, porque estamos na nossa área. O DF continua apoiando tanto com a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Combinei ontem com o secretário do DF, Júlio Danilo, e vamos manter aquelas que estão com conhecimento profundo da região”, detalhou.

Ainda segundo Rodney, não passa pela cúpula a ideia de convocar a Força Nacional. “Negativo. Todo o apoio que precisamos está aqui. A PRF e a PF também estão aqui conosco. É uma questão de horas ou, no máximo dias, para tirarmos esse sujeito daqui. Não vamos sair enquanto não achá-lo”, reforçou. ‘É chamado de satanista’, diz polícia sobre o ‘serial killer’ do DF

