Tribunal da Rússia condena Brittney Griner a 9 anos de prisão

A estrela de basquete norte-americana Brittney Griner, foi considerada culpada na audiência realizada hoje (4) no tribunal da Rússia. Ela foi condenada a nove anos de prisão após levar deliberadamente cartuchos de vaporizadores com óleo de haxixe para a Rússia, substância ilegal no país. Além da pena de prisão, a jogadora também terá que pagar uma multa de 1 milhão de rublos (R$ 85 mil).

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou a condenação de inaceitável e afirmou que seu governo “vai continuar a trabalhar incansavelmente para repatriar a americana”.

Griner foi detida em 17 de fevereiro, no Aeroporto Internacional Sheremetievo, próximo a Moscou, acusada de carregar cartuchos de óleo de haxixe, para serem usados em um cigarro eletrônico.

Ela estava na Rússia para jogar pela liga de basquete feminino do país no período fora da temporada do esporte nos EUA.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.