Liga dos Campeões: Uefa define cidades das próximas quatros finais

São Petersburgo, Istambul, Londres e Munique foram as escolhidas

As próximas quatro finais da Liga dos Campeões entre 2022 e 2025 serão disputadas em São Petersburgo, Istambul, Londres e Munique, respectivamente, anunciou a Uefa nesta sexta-feira (16).

O estádio Krestovsky, em São Petersburgo, estava programado para receber a final de 2021. No entanto, devido ao adiamento e à transferência da final de 2020 para Lisboa por causa da pandemia de covid-19 na Europa, a arena agora receberá a final com um ano de atraso.

🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be: 🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia

🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England

🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR — UEFA (@UEFA) July 16, 2021

Istambul, que perdeu os direitos de organizar a final de 2021 para Porto para permitir que um número limitado de torcedores assistisse à partida, será o palco do jogo decisivo em 2023.

🏟️ After the withdrawal of hosting rights for #EURO2020 from Dublin and Bilbao, both cities will host future club competition finals. 2024 #UWCL final: Bilbao Future #UEL finals 🇪🇸 2022: Seville, Spain

🇭🇺 2023: Budapest, Hungary

🇮🇪 2024: Dublin, Ireland

🇪🇸 2025: Bilbao, Spain pic.twitter.com/0wiJm7rrHa — UEFA (@UEFA) July 16, 2021

Munique, originalmente agendada para sediar a final de 2023, agora sediará a partida em 2025, enquanto o estádio de Wembley, em Londres, manterá os direitos para a final de 2024.

Bilbao e Dublin, que não puderam receber jogos da Eurocopa deste ano, chegaram a um acordo com o comitê executivo da Uefa e receberão as finais da Liga Europa em 2024 e 2025, respectivamente.

Bilbao também sediará a final da Liga dos Campeões feminina em 2024.

“Todos ficamos desapontados quando a pandemia de covid-19 fez com que os quatro jogos da Uefa Euro 2020 fossem transferidos de Dublin, então isso é algo pelo qual realmente esperamos daqui a apenas três anos”, disse o chefe executivo da Federação Irlandesa de Futebol, Jonathan Hill, em um comunicado. “A final de 2024 da Uefa Europa League será um evento marcante com enormes benefícios econômicos para Dublin e para a Irlanda, juntamente com o impulso que dará ao nosso esporte na preparação para a final”.

A final da Liga Europa do próximo ano será disputada em Sevilha, com Budapeste marcada para sediar a decisão do título de 2023.

(Agência Brasil)