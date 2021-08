Kaio Jorge sai do peixe e assina com a Juventus

O Santos anunciou nesta segunda-feira (2) que chegou a um acordo com a Juventus (Itália) pelo atacante Kaio Jorge, que será liberado de imediato. Na equipe profissional do Peixe, Kaio atuou em 84 jogos, marcando 17 gols.

Kaio Jorge viaja na próxima quarta-feira à Itália para assinar com a Juventus até 2026. Depois do pré-contrato, os italianos toparam pagar 3 milhões de euros (R$ 18,5 mi), com metade em agosto e a outra metade em 2022, além de 1 milhão de euros (R$ 6,1 mi) quando o centroavante atingir um determinado número de jogos e pela classificação para a Champions League.

“A Juventus chegou às condições que apresentamos e que entendemos que foram as melhores nesse momento para o clube, diante do cenário que encontramos. Boa sorte ao Kaio Jorge, mais um menino da Vila que vamos torcer para seguir bem sua trajetória”, afirmou o presidente do Peixe, Andres Rueda, em nota.

O atacante, que tem 19 anos, chegou à Vila Belmiro em 2013, onde passou a jogar pelo sub-11. O jovem agora começa a atuar pela Juventus Football Club, um clube de futebol italiano, também conhecida como Juventus de Turim, Juve ou ainda A Velha Senhora.

(Com informações da Agência Brasil)