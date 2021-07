Jogos da seleção feminina de rugby em Tóquio têm horários definidos

A seleção brasileira feminina de rugby sevens, batizada de Yaras, estreará na Olimpíada de Tóquio (Japão) contra o Canadá, no dia 28 de julho, às 21h30 (horário de Brasília). Os horários dos embates da primeira fase da modalidade em Tóquio 2020 foram anunciados nesta quarta-feira (8). As duas partidas seguintes do Grupo B ocorrerão no dia 29 de julho: às 5h as brasileiras encaram a França, e às 21h a seleção de Fiji.

As Yaras embarcam amanhã (8) para a cidade de Nagato (Japão), onde farão os últimos treinamentos preparatórios antes da estreia na capital japonesa. Será a segunda participação da seleção feminina em Olimpíadas: a primeira foi na Rio 2016, quando as Yaras terminaram em nono lugar.

Das 14 convocadas pelo técnico Will Broderick para representar o país em Tóquio, apenas quatro são remanescentes da última edição os Jogos: Haline Scatrut, Isadora Cerullo, Luiza Gonzalez e Raquel Kochhann (capitã). As demais convocadas foram: Mariana Nicolau, Rafaela Zanellato, Leila Cassia dos Santos, Thalia da Silva Costa, Aline Ribeiro Furtado, Mariana Fiovaranti,, Bianca dos Santos Silva e Thalita da Silva Costa, além das reservas Eshyllen Coimbra e Gabriela Lima.

A disputa de rugby sevens em Tóquio reunirá outros oito países: no Grupo A estão Nova Zelândia, atual vice-campeã olímpica, Grâ-Bretanha e Quênia; e o Grupo C tem Austrália – campeã na Rio 2016 -,Estados Unidos, China e Japão.

As semifinais, assim como as disputas por medalha de bronze e ouro do rugby feminino ocorrerão entre o fim da noite do dia 30 de julho e madrugada de 31 de julho, o tradicional “Super Sábado” dos Jogos Olímpicos.