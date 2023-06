Corinthians x Atlético: confira onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 21h30, na Neo Química Arena, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer a primeira partida das oitavas por 2 a 0, o Galo pode perder por um gol de diferença que ainda estará classificado.

Após conquistar uma vitória por 2 a 0 contra o Fluminense em casa, o Corinthians chega em um momento de maior confiança. Esse triunfo marcou a primeira vitória de Vanderlei Luxemburgo como treinador da equipe e permitiu que o time saísse da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Já o Atlético-MG ficou no empate com o Palmeiras em seu último compromisso, por 1 a 1, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Galo viu o São Paulo ultrapassá-lo na tabela, mas se manteve no G4.

Onde assistir

A Globo transmite a partida para todo o Brasil, exceto RJ, ES, PB, RN, MA, PA e a região de Curitiba-PR. Já sportv e Premiereexibem para todo o Brasil.

Prováveis escalações

Sem novos desfalques, Vanderlei Luxemburgo deve repetir a escalação inicial utilizada na vitória contra o Fluminense. A expectativa principal é sobre Renato Augusto. O meia participou dos minutos finais do duelo contra o Flu e tem chances, embora remotas, até de começar jogando. Mas a tendência é de que comece mesmo no banco de reservas e entre ao longo do jogo.

Time provável: Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera e Maycon; Róger Guedes, Adson e Yuri Alberto.