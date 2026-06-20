Seleção Brasileira deu mais um passo rumo à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos. O confronto foi válido pela segunda rodada do Grupo C.

Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, o Brasil dominou a partida desde os primeiros minutos e transformou a superioridade em gols ainda no primeiro tempo. Matheus Cunha foi o destaque da etapa inicial ao balançar as redes duas vezes, colocando a equipe brasileira em vantagem confortável.

Já nos acréscimos, Vinícius Júnior ampliou o placar e praticamente definiu o resultado antes do intervalo. Com intensidade na marcação e eficiência ofensiva, a Seleção controlou as ações e teve 69% de posse de bola ao longo da partida.

A única preocupação para a comissão técnica foi a saída de Raphinha aos 40 minutos do primeiro tempo. O atacante sentiu um problema físico e precisou ser substituído por Rayan.

Com o triunfo, o Brasil assume o controle da disputa pela liderança do Grupo C e fica muito próximo de garantir vaga na fase mata-mata do Mundial. A equipe de Ancelotti soma mais três pontos e reforça o favoritismo na chave.

A atuação consistente diante do Haiti também aumenta a confiança da Seleção para a sequência da competição, que busca o hexacampeonato mundial após mais de duas décadas de espera pelo título.