Alison e Álvaro buscam vaga nas semifinais do vôlei

Partida decisiva contra time da Letônia será nesta terça, às 22h

Alison e Álvaro Filho é a única dupla brasileira no vôlei de praia na Olimpíada de Tóquio com chances de subir ao pódio. Eles entram em quadra nesta terça-feira (3) para enfrentar Plavins e Tocs, da Letônia, pelas quartas de final. O duelo será realizado no Parque Shiokaze, na capital Tóquio, às 22h (horário de Brasília).

Os outros três times que se classificaram para os Jogos Olímpicos já deram adeus à competição. No masculino, Bruno Schmidt e Evandro foram eliminados nas oitavas de final para os letões Plavins e Tocs (2 sets a 0), que vão enfrentar hoje Alison e Álvaro.

No feminino, Ana Patrícia e Rebecca foram derrotadas na noite da segunda (2) nas quartas de final para as suíças Verge-Depre e Heidrich e não conseguiram prosseguir nos Jogos. Já Ágatha e Duda foram até as oitavas de final, quando perderam para as alemãs Laura Ludwig e Margareta Kozuch. Ambas sofreram reveses por 2 sets a 1.

#Tokyo2020 Nas quartas de final do torneio feminio Ana Patrícia e Rebecca foram superadas por Heidrich/Vergé-Depré (SUI🇨🇭) por 2 x 0 (21/19, 19/21 e 15/12). Valeu, meninas, pelo empenho! Foto: Miriam Jaske/COB pic.twitter.com/mPtMmdXQwZ — CBV (@volei) August 3, 2021

(Agência Brasil)