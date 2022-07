Aberto inscrições dos jogos Campo-Grandenses Universitários

Está aberto as inscrições a partir desta quinta-feira (28) o 2º Jogos Campo-Grandenses Universitários Inter Atléticas, o evento será uma realização gratuita e cada atlética que participar deverá doar 1 kg de alimento não perecível.

As disputas serão divididas em times masculinos e femininos, serão realizadas as seguintes modalidades: basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

Para se inscrever as atléticas precisam preencher três vias, assinadas pelo responsável da atlética e assinatura do responsável pela Instituição de Ensino Superior (que pode ser o Coordenador de Curso ou a Secretaria (o) da Instituição).

Sera inscrita somente uma equipe por sexo em cada modalidade, da mesma instituição. As inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de agosto.

O formulário para inscrição pode ser acessado em: www.campogrande.ms.gov.br/funesp

Serviço

O atendimento para inscrição será no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), das 07h30 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no sito na Travessa do Touro nº 130 – Vila Nhá Nhá – Campo Grande (MS).

