Esportes: prefeitura oferece aulas gratuitas de Muay Thai

Cerca de 30 alunos da região norte da Capital já podem fazer suas inscrições para as aulas gratuitas de Muay Thai, ofertadas pela prefeitura municipal de Campo Grande. As matrículas estão abertas para jovens de 14 a 24 anos, que moram no bairro Nova Lima. A modalidade será ministrada em duas turmas, a primeira das 18h às 19h30 e a segunda de 19h30 às 21h, toda quarta-feira na Rua Faride George, 1344.

A subsecretária de Políticas para a Juventude Laura Miranda reforça a importância de levar esse tipo de ação aos bairros da capital. ”O sucesso da Subjuv depende de parcerias, isso a gente tem visto em outros projetos, e com a Cidade dos Meninos não é diferente, sempre trazendo ações para atuar positivamente na realidade do jovem campo-grandense. Neste sentido, a oferta da modalidade do muay thai está aí para elevar a motivação deles, para que estejam animados para o ressurgimento do mercado de trabalho e da capacitação. A Cidade dos Meninos está sendo uma grande parceira.”

Sobre o Muay Thai

O muay thai ou boxe tailandês é uma arte marcial que tem origem na Tailândia, onde é considerado desporto nacional. Esta disciplina física e mental inclui golpes de combate em pé, caracterizado pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas, pés e está associada a uma boa preparação física que a torna uma luta de contato eficiente.

Vale ressaltar que para a realização das aulas serão seguidos todos os protocolos de biossegurança referentes à Covid-19, como aferição de temperatura, álcool em gel, higienização dos ambientes, uso de máscara além do distanciamento entre as pessoas.

Serviço

Dia das aulas de muay thai: Quartas-feiras

Vagas: 30 alunos por turma (serão 2 turmas)

Horários: 18 às 19h30 e 19h30 às 21h

Inscrições: De 7 a 11 de junho

Contato: (67) 3354-4433

Endereço: R. Faride George, 1344 – Nova Lima