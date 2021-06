Espetáculo “Nu(m) Corpo Só” está disponíel no YouTube

A intérprete-criadora Rose Mendonça, da Cia. Dançurbana, apresenta o solo “Nu(m) Corpo Só” nos dias 10, 11 e 12 de junho, às 19h30, pela “Temporada Quanto Custa?”. As apresentações serão gratuitas e ao vivo, com transmissão on-line pelo canal do YouTube da companhia.

Esta Temporada, por meio do projeto “Confluências”, conta com o incentivo do Fundo Municipal de Investimento Cultural – FMIC/2019, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). A Temporada também tem a MSGÁS como empresa patrocinadora, por meio da terceira edição do projeto Circula Dançurbana.

Num corpo de mulher moram vários ensinamentos. Sabedorias ancestrais transformadoras. A própria transformação como capacidade de criação. Cordões que ligam e carregam histórias, raízes. A consciência dos ciclos, do sagrado feminino, daquilo que foi silenciado. No solo “Nu(m) Corpo Só”, a intérprete-criadora Rose propõe investigar a energia feminina e a ancestralidade a partir de memórias corporais de corpos que resistem, que geram, reagem e acolhem… num só corpo, numa só mulher.

O solo tem direção de Marcos Mattos, colaboração de Jackeline Mourão e Renata Leoni, criação e produção audiovisual de Reginaldo Borges e Jackeline Mourão, trilha sonora e desenho de luz de Reginaldo Borges, figurino e texto de Maíra Espíndola e poemas de Conceição Evaristo.

