Espertinha rompe tornozeleira eletrônica, mas é recapturada em menos de 24h

Uma mulher de 31 anos foi presa na manhã de ontem (15) no bairro Almirante Tamandaré em Ladário durante a operação “Arbitrium”, após romper a tornozeleira eletrônica pela qual era monitorada pela polícia devido a crimes cometidos.

Ela cumpria pena por roubo e era monitorada eletronicamente quando rompeu o equipamento por volta das 17h30, de quarta-feira (14), sendo recapturada às 09h30 de ontem.

A detida foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, e posteriormente para a Penitenciária Feminina, ficando à disposição da Justiça.

“Arbitirium”

O nome da operação é uma referência às determinações impostas pelo Judiciário durante o cumprimento da pena em seus respectivos regimes. O descumprimento dessas regras serão punidas em consonância com a LEP – Lei de Execução Penal, Provimento do 151/2017 – TJ/MS e RIBUP (Regimento Interno das Unidades Penais do MS).