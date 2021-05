ESPERANÇA: Internado há quase dois meses, Paulo Gustavo demonstra reações

O ator Paulo Gustavo, 42 anos, está internado desde o dia 13 de março devido a complicações referentes a COVID-19 e já esteve em situação bem crítica. Além da intubação, o ator estava usando um aparelho que respira pelos seus pulmões. Mas, o boletim médico deste sábado (1º), mostra que apesar de ter sido diagnosticado com pneumonia bacteriana, os médicos apontam no tratamento evidências de melhora na função pulmonar e em seu quadro clínico.

De acordo com os dados informados pelos médicos, há uma semana o quadro de saúde não tem complicações relevantes. Ele já mostrou sinais discretos de interação com pequenos movimentos, mesmo sob sedativos. O marido, Thales Bretas segue pedindo orações e demonstrando junto a família ainda mais esperança. Sua mãe Déa Lúcia Amaral, inspiração para Dona Hermínia, personagem de sucesso tanto no teatro quanto do cinema com “Minha Mãe É uma Peça”, apelou a uma santa católica.

Ela pede a recuperação do filho, por meio da intercessão de Santa Dulce dos Pobres. Em suas redes sociais postou sua oração: “Santa Dulce dos pobres, interceda junto a Jesus para a cura de Paulo Gustavo e de todos os doentes. Fim da pandemia”. A postagem tinha um desenho do artista ao lado de Irmã Dulce.