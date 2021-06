Espanha goleia Eslováquia e enfrentará Croácia nas oitavas da Eurocopa

A Espanha impôs a maior goleada desta Eurocopa, nesta quarta-feira (23), ao bater a Eslováquia por 5 a 0 na última partida do Grupo E, terminando em segundo lugar da chave, e vai enfrentar a Croácia nas oitavas de final.

Os gols de Aymeric Laporte, Pablo Sarabia, Ferrán Torres e dois gols contra dos eslovacos Martin Dubravka e Juraj Kucka selaram a passagem da Espanha para a fase de mata-mata.

A Eslováquia foi eliminada, já que outras quatro equipes que terminaram em terceiro em seus grupos tiveram mais pontos ou melhor saldo de gols.

Dubravka defendeu um pênalti de Álvaro Morata no início, mas deu à Espanha o gol que abriu o placar ao tentar pegar um chute de Sarabia que bateu na trave, mas o que ele fez foi empurrar a bola dentro de sua própria trave.

Laporte dobrou a vantagem no final do primeiro tempo e Sarabia viu seu bom jogo recompensado com um gol aproveitando um cruzamento do lateral-esquerdo Jordi Alba para a área.

Mais tarde, Sarabia passou para que o estreante Ferrán Torres marcasse o quarto, e a Espanha ainda ampliou com outro gol contra eslovaco minutos depois, de Kucka.

Jogando ao mesmo tempo, a Suécia venceu o Grupo E depois de derrotar a Polônia por 3 a 2 com dois gols de Emil Forsberg, incluindo o segundo gol mais rápido da história da Eurocopa, e um gol de Viktor Claesson nos acréscimos.

A Suécia enfrentará um dos terceiros dos Grupos B, C ou D (Finlândia, Ucrânia ou República Tcheca) em Glasgow, no dia 29 de junho.