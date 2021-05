Espancado com barra de ferro, homem colocado em porta-malas consegue fugir com carro em movimento

Um homem de 33 anos conseguiu fugir de um carro em movimento, enquanto era levado para ser ‘desovado’ no inferninho. O caso aconteceu na noite do domingo (16) depois que a vitima foi agredida com uma barra de ferro em uma festa em Campo Grande.

Segundo informações passadas ao jornal O Estado Online, o homem estava em uma festa no Jardim Monte Alegre, em um veículo Renault Logan de cor prata. No local, por ter muitas mulheres, ele acabou olhando para algumas delas, o que pode ter motivado as agressões.

Ele foi agredido e colocado no porta-malas do próprio veículo quando escutou um dos agressores dizendo para desovar o corpo no inferninho.

Ainda segundo a polícia, a vítima conseguiu abrir o porta-malas do veículo em movimento e pulou para fora. Ele fugiu para o bairro Caiobá e pediu socorro. Um morador o atendeu e acionou a polícia.

O homem recebeu atendimento médico, foi encaminhado para Santa Casa por conta das agressões, e depois foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). (com informações do repórter Itamar Buzzatta)