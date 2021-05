Escritora e poeta escreve livros infantis para todas as idades

Com 22 obras literárias paradidáticas infantojuvenil e 15 coletâneas, a poeta e escritora, Mara Calvis por escolha e Lucimara de Oliveira Calvis no registro, ainda publica poesia em suas redes sociais e no seu site. A campo-grandense adora levar pesquisa dentro do enredo de suas histórias. “Escolhi escrever para crianças de todas as idades, pois quero fazer parte no plantar sementes para um futuro melhor”, revela.

Outra paixão de Mara Calvis foi Criada em Mariana, Minas Gerais: a Poesia em Quinta é uma das novas paixões da artista. Esta modalidade poética é feita com cinco versos. São quatro versos de dois vocábulos e o último univocabular. O segundo rima com o último verso. “Eu escrevo para levar ao leitor informações para o despertar cidadão, que seja crítico, reflexivo e ativo, no cumprimento de seus direitos e deveres”, conta.

Para ela, desperta o amor por leitura nesta nova geração é um dos seus objetivos. “Quero que elas possam viajar observando que somos e podemos ser protagonistas de mudanças de hábitos e atitudes”, explica. Em suas criações ela tenta levar debates e discutir assuntos que envolvam suas vivências em sociedade. “Temas regionais, ambientais, filosóficas e diversidades, fazem parte das temáticas que escrevo”, pontua. Mara Calvis também é educadora ambiental. Nesta semana, uma nova matéria dará destaque a esta face da artista.

Histórico

Mara Calvis é licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Tecnóloga em Marketing pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC). Especialista em Docência em Educação Ambiental para Cidadania e Sustentabilidade pela Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande/MS. Mestra em Educação Profissional na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (PROFEDUC/UEMS). Criadora dos projetos Reciclando Nossas Atitudes e V.I.D.A (Vamos Inovar Doando Amor). De 2007 a 2009 em Fortaleza/CE, atuou como Coordenadora de Políticas Ambientais, da Agenda 21, do Programa de Coleta Seletiva e de Educação Ambiental. Foi Conselheira de Meio Ambiente e Saúde. Representante da ANAMA e da Tripartite Ambiental.

Ela ainda é membro da União Brasileira de Escritores / MS desde 2011. É membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul, titular da cadeira 35. É membro da academia Luso-Brasileira de Artes e Poesia, ocupando a cadeira 84 e tem como patrono: Monteiro Lobato. Prestou serviços como Educadora Ambiental nos Centros de Educação Ambiental de Campo Grande de 2010 a 2012. Incentivadora e foi membro do Fórum Municipal Lixo e Cidadania de Campo Grande de 2012 a 2016. Presta serviços como Educadora Ambiental e de consultoria para Vida Produções. É Educadora Ambiental há oito anos da CG Solurb, empresa que realiza a gestão do lixo municipal urbano de Campo Grande/MS.

Tem Experiência principalmente nos seguintes temas: meio ambiente, resíduos sólidos, qualificação social, legislação ambiental, educação ambiental, empreendedorismo, negócios, marketing, viabilidade de negócios e sustentabilidade ambiental. www.maracalvis.com.br