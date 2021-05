Entrevista da semana é com Procuradora do Estado e consultora legislativa

Procuradora-Chefe da Coordenadoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Ana Carolina Ali Garcia também acumula a função de Secretária Especial como Consultora Legislativa desde 2019. Pela competência ao desempenho das funções Garcia foi designada pelo governador Reinaldo Azambuja, em 2019 onde permanece até o momento.

Ana carolina explicou que a consultoria legislativa exerce a função primordial de dar sustentabilidade na gestão de governo, no que diz respeito à parte jurídica, evitando que muitas leis enviadas ao Legislativo, ou mesmo elaboradas pelos parlamentares não tenham a eficácia necessária e segurança. Com isso possa realmente atingir seus objetivos.

Na última quarta-feira (26), o programa ‘Revoga MS’ foi divulgado através de videoconferência e com o comando de Ana Carolina que coordenou a comissão do programa, em março, a Consultoria Legislativa entregou planilhas e sugestões de mudanças em 5.347 decretos publicados de 1979 a 1989. Estas sugestões foram encaminhadas para as secretarias estaduais, para que cada uma pudesse acatar as medidas e sugerir novas alterações.

A consultora ressaltou que foram enviadas planilhas dos mais de 5 mil decretos sobre a revogação total, parcial ou manutenção dos atos, já com as sugestões feitas pela Consultoria Jurídica. “O objetivo é melhorar o ambiente normativo, desburocratizar, combater o excesso de normas, muitas delas em desuso, e criar um ambiente de mais segurança ao setor produtivo”.

A expectativa é que sejam analisados 14.410 decretos estaduais que estão em vigor desde a criação do Estado. Os trabalhos serão conduzidos em quatro etapas. Nessa primeira fase o governador deve revogar decretos do período de 1979 a 1989.

O Estado: Qual é o papel da consultoria legislativa?

Ana Carolina – A consultoria faz toda o assessoramento jurídico normativo com o governador do estado, e essa interlocução com a Assembleia Legislativa em relação aos projetos de lei de âmbito estadual.

O Estado: O governador, com a sua consultoria, revogou mais de 4 mil decretos, qual a importância disso?

Ana Carolina – A gente divulgou projeto chamado ‘Revoga MS’ que teve início em novembro de 2020, onde a gente busca simplificar e melhorar o ambiente normativo no estado. Através dessa revogação em massa de decretos normativos em desuso ou superados em por outras normas e num segundo momento o projeto vai buscar revisar os atos normativos que vai continuar no sistema jurídico. E por fim o código de conduta. A ideia é se ter um padrão para a propositura de normas.

O Estado: A senhora tem atuado em outras esferas no Governo como o Prosseguir, Mais Social, como é esse interrelacionamento?

Ana Carolina – Esse é um dos grandes desafios da consultoria legislativa, que ela nos oportuniza a transitar entre vários comitês, conselhos de governança, como o Prosseguir. Há vários assuntos de competência do governador e dos secretários, que demandam um olhar jurídico. Então, a gente acaba tendo uma interrelação com todas as secretarias do Estado. Inclusive o ‘Revoga MS’ é um produto iniciado na consultoria legislativa com ordem de serviço do governador, mas que se interrelacionou com todas as secretarias e com todos os Poderes do Estado. A gente tem interagido além dos poderes do Estado, inclusive com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público e suas assessorias para poder seguir e ter essa entrega. Então, eu atribuo a um grande aprendizado e grande desafio. A consultoria necessita dessa interrelação tanto com os secretários quanto com os representantes dos Poderes do Estado e das instituições para que a gente possa concluir atos que não são necessariamente só de competência do Executivo, mas que são plurais.

O Estado: Até que ponto é necessário verificar periodicamente as leis estaduais?

Ana Carolina – É de suma importância para o cidadão, para o empresário, para o serviço público. Porque um excesso de normas, que muitas vezes se sobrepõe ou que já não estão mais produzindo efeitos e que se encontram ali formalmente no sistema jurídico. Inclusive, a gente recebeu até retorno de outros poderes, como o próprio Judiciário, e isso facilita não só a vida do setor produtivo e setor público que acessa as normas para poder tomar uma decisão, mas inclusive do Judiciário. Quanto mais clareza a gente tiver sobre qual norma está prevalecendo e qual norma está sendo aplicada mais tem facilidade, agilidade e maior segurança.

O Estado: A própria Constituição do Estado deve ser verificada com o passar do tempo?

Ana Carolina – A Constituição Estadual é consolidada em um diploma só. Para ser alterada passa a ter emendas que tem o processo muito mais rígido, e ela só é revisada através de uma outra emenda, que altera e supera aquela. Então, você não tem como ter uma norma na Constituição que não esteja tendo eficácia. Diferente dos decretos que são espaços e as leis também. Então, como elas são todo o sistema normativo de forma, edita outra sem precisar ter alterado aquela, que demanda esse processo de revisão e revogação.

O Estado: A consultoria legislativa pode servir de base para o Legislativo obter informações de futuras leis?

Ana Carolina – Esse é um outro trabalho que nos traz satisfação em poder externá-lo. Inclusive quero passar os números do balanço que fizemos no final do ano. Tivemos apenas cinco vetos do Executivo para leis propostas no último ano, é o menor número dos últimos 19 anos. Esse trabalho dentro da Assembleia, ocorre a todo momento na consultoria porque nós temos que passar a dialogar com a Assembleia a partir do momento que o projeto de lei é lido na Casa. Isso ocorre, para que a gente possa antes de ele estar na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), [que vai analisar a constitucionalidade daquela propositura] poder oferecer uma sugestão de redação evitando que seja vetado. Às vezes o parlamentar tem toda uma intenção boa na propositura, mas por algo formal e até material, a gente acaba chegando a conclusão de que não resta outra alternativa, se não o veto. Então, esse nosso trabalho é diário dentro da Assembleia, em gabinetes e com os deputados para evitar os vetos e proporcionar uma norma realmente com efetividade que alcance o cidadão. Muitas vezes por um detalhe, ausência de conversa com a pasta que vai cumprir aquela norma, por exemplo, se é da saúde a gente precisa cumprir aquela norma da portaria de saúde, verificar se a pasta tem alguma sugestão referente ao texto, levar ao deputado, ouvi-lo e ver se ele pode adequar. E isso tudo é importante que aconteça antes da aprovação do projeto, porque senão, só nos resta o caminho do veto, que é o remédio que a gente evita a todo momento. Com esse trabalho dentro da Assembleia para ajustar prazos e normas nós tivemos uma queda de vetos.

O Estado: A sociedade em geral como pode contribuir para demonstrar que algumas leis ou não servem ou então estão ultrapassadas?

Ana Carolina – Nós divulgamos a partir de maio deste ano um calendário que possui um canal de comunicação da consultoria legislativa. Primeiro o cidadão consegue o acompanhamento de todos os projetos legislativos propostos pelo poder Executivo em conjunto com a Assembleia. Segundo, a gente tem ali a identificação de todos os assuntos de interesse normativo, sejam leis, sejam decretos aprovados em âmbitos comunitários ou nacionais que possam repercutir na vida do sul-mato-grossense. E consta divulgado ali, então é uma ferramenta de acesso de informação e através do email da consultoria legislativa é possível um posicionamento, que realmente traga, ou um subsídio técnico ou jurídico, perante a Casa de Leis para buscar um ajuste junto a essa norma proposta pelo parlamentar ou Executivo. É uma pluralização do debate, que é sempre muito bem-vinda.

O Estado: Na realidade qual a diferença de um decreto e uma lei?

Ana Carolina – O decreto ele é um instrumento infralegal e está em um sistema normativo abaixo da lei. Ele serve para regulamentar a lei ou para dar a sua fiel execução. A lei traz obrigações e em termos normativos está acima do decreto. A lei passa por um outro processo, ela é formada na nossa Casa de Leis somente podem propor as autoridades que tem legitimidade constitucional para instaurar esse processo legislativo. Já o decreto é de competência do Chefe do Poder Executivo, seja estadual ou municipal. Então, ele não passa por esse crivo de aprovação da Casa de Leis.

O Estado: Algumas situações, como a que vivemos na pandemia, obrigam algumas medidas a serem tomadas. Estas medidas podem acabar se tornando leis fixas?

Ana Carolina – A gente tem várias medidas que tratam de emergência em saúde pública e não necessariamente da COVID-19. E se ela se refere em emergência em saúde pública, ela pode ficar e é positivo, porque essa pandemia nos fez olhar para uma situação que é viver em uma emergência de saúde pública. Então, passando a regular condutas que nunca tínhamos regulado. Com certeza, há normas há decretos e há leis que regulam esses status de pandemia ou emergenciadores que não necessariamente são relacionados ao coronavírus.

O Estado: Temos um agravamento da pandemia, o decreto atual do Governo sobre restrições pode ter alteração mais rígida?

Ana Carolina – “Recentemente tivemos uma reunião do Prosseguir na segunda-feira quando foi anunciado o novo bandeiramento das macrorregiões e dos municípios. Esse novo bandeiramento passou a valer nesta quinta-feira. O governo do estado tem um decreto assinado pelo governador, que é continuo. É um decreto que vincula o toque de recolher a cor da bandeira. Então, como houve mudanças entre os municípios e Campo Grande que estava laranja e vai ser vermelho nesses 14 dias, o decreto é auto-aplicável e vai seguir esse novo bandeiramento porque é macro e vale para todo o Estado. Traz normas para o serviço público estadual. Traz ferramenta para o gestor que não paralisa, mas faz rodízio de servidor, revezamento, teletrabalho para quem é capaz de entregar as ações, ele pode dar férias ou antecipar. Então, são ferramentas em que o Executivo deixa e coloca na mão do gestor, porque normatizar para todo o Estado é algo que precisa ser macro e ter uma direção de alcance. Esse próprio decreto permite que os municípios adote medidas mais rígidas ao depender da sua situação epidemiológica. Quanto as atividades econômicas e empreendimentos há um regramento mínimo e básico colocado, que é o protocolo de segurança para aquele setor, distanciamento de um metro e meio e a questão de 50% da capacidade. A gente acredita que são ferramentas que oportunizam ao titular da pasta, os prefeitos adotarem uma situação que vai variar a cada 14 dias, as medidas que mais se adéquam a sua localidade, individualizada e olhando para o município.

Ela afirma que existe dialogo com a Assomasul para melhorar o entendimento, principalmente no que diz respeito aos decretos.

O Estado: Muito se diz que no Brasil se faz lei para não cumprir, a que a senhora atribui isso? Má elaboração de uma legislação, ou se faz lei para satisfazer possíveis eleitores sem se pensar no prático realmente?

Ana Carolina – É uma cultura que a gente tem de um excesso de normas e que realmente ao invés de atender o fim dela, ela burocratiza e trava o envolvimento de muitas atividades. Acho que é uma questão cultural, de conscientizar o cidadão e a população; que muitas vezes não necessariamente as proposituras ou as normas vai alcançar aquele objetivo. Então, a gente vai alcançar aqueles outros caminhos e eu acredito muito que temos evoluído enquanto sociedade. Evoluído nos nossos trabalhos, nas nossas funções públicas e nos seus postos ocupados. Haja vista que temos entendido a necessidade de normatizar as condutas que realmente dependem e não tem nenhum amparo com lei ou decreto e precisam desse olhar e em outros momentos, ao invés disso aprimorar o que já temos e em outras apenas executar. Cumprindo o que já está posto, a gente consegue entregar ao cidadão aquele serviço, aquele direito e aquele dever sem a necessidade de uma propositura.

(Alberto Gonçalves e Andrea Cruz)