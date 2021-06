Entrevista da semana com o Secretário de Estado de Cidadania e Cultura, João César Mattogrosso

Secretário está focado em política de resultado e na busca da valorização da cultura “Foram os primeiros a parar e devem ser os últimos a poder voltar”

Com pouco mais de 30 dias de gestão, o secretário João César Mattogrosso, que assumiu a recém-criada Secic (Secretaria de Estado da Cidadania e Cultura), já conseguiu destravar recursos e injetar aproximadamente R$ 20 milhões no setor cultural do Estado, com valores provindos da Lei Aldir Blanc e do FIC (Fundo de Investimentos Culturais). Mais de 800 artistas sul-mato-grossenses são beneficiados desde o mês de maio.

Mattogrosso disse, durante entrevista ao jornal O Estado, que uma das metas de sua gestão é o fortalecimento do setor cultural, fortemente afetado pela pandemia de coronavírus, e realizar uma política de resultados e com responsabilidade.

O secretário ressaltou que o governo do Estado prepara um programa de fomento à cultura e de aprimoramento das políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial, de mulheres, indígenas, pessoas com deficiência, juventude, LGBT e idosos. “Nosso papel é fortalecer e ampliar essas políticas públicas. O governador Reinaldo Azambuja quer fazer grandes entregas no setor cultural do nosso Estado e fazer com que as ações de cidadania sejam transversais e se comuniquem com as outras áreas do governo. Esta é a nossa missão à frente da Secretaria de Cidadania e Cultura”, pontuou.

Os recursos pagos aos artistas do Estado são referentes aos trabalhos de diversos segmentos da cultura, do artesanato à produção audiovisual. O secretário afirma que houve empenho da FCMS (Fundação de Cultura), que aplicou os recursos federais da Lei Aldir Blanc para que o dinheiro não voltasse para Brasília (DF). Com isso, a Secic conseguiu empenhar os valores e efetuar pagamentos.

O secretário também destacou que o trabalho conjunto entre as subsecretarias e a transversalidade política, com diálogo pleno e parcerias, é fundamental para o desenvolvimento do trabalho e entregas à população. Focado, com experiência legislativa após ser eleito vereador de Campo Grande por duas vezes, João César afirma que deseja trabalhar na pasta para deixar uma marca de política de resultados, contribuindo com a gestão do governador Reinaldo Azambuja. Ele pretende levar a experiência empresarial para a equipe da Secic e obter crescimentos expressivos no cumprimento das demandas.

(Texto: Andrea Cruz e Alberto Golçalves)