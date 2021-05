Entrada gratuita: Sesc exibe filme “Explendor”

Aqueles que gostam de ver um bom filme devem ficar atentos a programação do Sesc de Mato Grosso do Sul desta semana. O Cine Sesc exibe o longa “Esplendor” da diretora, Naomi Kawase. As sessões acontecem na terça-feira (25), às 19h e na quinta-feira (27), das 15h e 19h.

O drama traz a história de uma cineasta apaixonada pelas versões cinematográficas destinadas a deficientes visuais. A protagonista Misako (Ayame Misaki) conhece Masaya Nakamori (Masatoshi Nagase) um fotógrafo que está perdendo a sua visão, mas que guarda um acervo de fotografias que atrairá Misako e fará com que ela se conecte com seu passado.

O público é limitado a 10 pessoas por sessão.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, Campo Grande – MS. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams.