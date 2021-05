Entidades do futebol inglês apoiam nova lei contra bullying virtual

Empresas de redes sociais seriam multadas por não coibir ofensas

As entidades que governam o futebol inglês apoiaram uma nova lei em planejamento para punir empresas de redes sociais que não coibirem ofensas virtuais como o ódio racial, dizendo que ela deve ser sancionada o mais rápido possível.

O Projeto de Lei de Segurança Digital quer multar as empresas de redes sociais em até 10% do faturamento, ou o equivalente a U$ 25,4 milhões (aproximadamente R$ 133,8 milhões), e administradores de alto escalão também poderiam enfrentar processos criminais.

Plataformas de redes sociais populares foram boicotadas por atletas profissionais, times, entidades de governança e emissoras no início deste mês em reação às ofensas raciais virtuais constantes contra muitos atletas negros.

“As empresas de redes sociais precisam ser responsabilizadas por proteger seus usuários”, disseram a Premier League, a federação inglesa, a EFL e várias outras entidades em um comunicado conjunto. “O boicote recente de redes sociais, que foi liderado pelo futebol inglês… mostrou que para nós, coletivamente, já chega”.

As entidades disseram que o anúncio representou um progresso e saudaram a oportunidade de trabalhar com o governo para “fazer com que medidas sejam adotadas o mais rápido possível”.

“Pedimos que as empresas de redes sociais reconheçam o impacto de sua inação e que assumam a responsabilidade moral agindo agora para tratar das ofensas em suas plataformas antes de o regulamento entrar em vigor”.

(Agência Brasil)