ENCONTRADA: Adolescente é encontrada após cinco dias desaparecida

Foi encontrada em um abrigo, após reportagem do o Estado Online MS, a adolescente Abigaelle Azor, 14 anos. Assistentes sociais foram até os pais dela para saber as condições da família. Até agora nenhum outro detalhe da situação foi explicado. Ela desapareceu no na noite do último sábado (26) e os cinco dias de angústia terminaram. (VEJA ABAIXO A NOTÍCIA)

O pai, Nicolas Joseph, buscava desesperado em todos os lugares a filha. A mãe só chorava. Os haitianos ainda não entenderam a situação. A jovem estava sem celular. A mobilização para saber o paradeiro da adolescente envolveu toda a comunidade haitiana.