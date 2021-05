Encerram hoje inscrições para assistente de educação infantil na Reme

Encerra nesta quarta-feira (5) o processo seletivo simplificado para contratação de assistente de educação infantil para atuar nas unidades da Reme (Rede Municipal de Ensino). São 1.578 vagas para reforçar o efetivo de profissionais no retorno às aulas do município, que será no formato híbrido. O vereador Dr. Victor Rocha (PP) destacou a necessidade da medida para o ensino de qualidade em live para a TV O Estado. As inscrições para o processo são feitas exclusivamente pela internet. (clique aqui)

Rocha explicou que a convocação dos aprovados deve ser rápida, já que eles devem atuar na Reme quando as aulas se tornarem híbridas. “A gente sabe que a vacinação está sendo feita agora para os professores e profissionais da Educação, que vai proporcionar o retorno das aulas presenciais [no formato híbrido]. Com isso, os 1.578 assistentes de Educação serão necessários”, disse.

O processo seletivo simplificado foi aberto na última segunda-feira (3) e é voltado para pessoas com ensino médio completo. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração será no valor de R$ 1.200. A primeira turma de convocados terá o contrato fechado por um ano.

A seleção será feita por prova de títulos com pontuação máxima de 100 pontos. Os documentos solicitados devem ser enviados por e-mail em formato PDF na data que ainda será publicada pela Prefeitura.

Aulas híbridas

A Prefeitura de Campo Grande vai adotar o formado híbrido de ensino a partir de julho. A data para implantação do modelo é 19 de julho. Este tipo de ensino contempla aulas presenciais e aulas on-line. Atualmente, este é o modelo adotado por algumas escolas particulares.