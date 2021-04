Empresas investem R$ 1 milhão na Capital e garantem 21 novos empregos

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) Rodrigo Terra, assinou nesta terça-feira (19) os termos de compromisso de incentivos para as empresas Brasráfia e Sidney Odontologia, projetos aprovados pelo Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes) que garantem o investimento de mais de 1,2 milhões e cerca de 21 novos empregos diretos, além da manutenção de 224 postos de trabalho.

Durante o ato no gabinete do Paço, o chefe do Executivo Municipal destacou o avanço dos investimentos realizados pelas empresas que utilizam a Lei do Prodes, contribuindo para o desenvolvimento integrado de Campo Grande. “Hoje foram assinados 2 termos de compromisso, mas Campo Grande já conta com 36 processos em vigência que garantiram R$ 197 milhões de investimentos, com geração de 1.150 novos empregos diretos e mantendo 3.816 postos de trabalho através da Lei do Prodes”.

Rodrigo Terra comentou sobre as alterações da Lei do Prodes. “Queria agradecer a persistência de vocês continuarem acreditando e investindo em Campo Grande e estamos com um estudo avançado da Lei do Prodes para que os processos sejam agilizados, tudo dentro da Lei e da transparência, para que as empresas não demorem 5 ou 6 anos para ter benefícios fiscais. Modernizar a Lei e fazer com que ela seja viável. E a ideia é nas próximas semanas já enviar para a Câmara Municipal para ter mais empresas interessadas e que possamos continuar cada vez mais ajudando e incentivando os empresários da Capital”.

Beneficiados

Roberto Sott, sócio da empresa Brasráfia Indústria Comércio e Embalagens, falou sobre a importância dos benefícios: “Estamos aguardando a assinatura do termo para implantar um projeto novo que nós temos de produção e desenvolvimento de novos produtos. Estamos num momento muito bom no setor do agronegócio que é nosso foco. Vamos investir R$ 600 mil no Pólo Empresarial Oeste e oportunizar 10 novos postos de trabalho além de manter os 224 existentes. Nossa empresa procura interessados ali mesmo no bairro, facilitando o acesso das pessoas ao trabalho e, ao mesmo tempo, oferecemos treinamento para qualificar a mão de obra”.

Quem também recebeu incentivos fiscais foi a empresa Sidnei André Rigo Odontologia. Ao todo, a empresa terá 11 novas vagas de empregos e fará investimentos de R$ 649.405,92 mil. “Somos especialistas em Prótese e Ortodontia. Ser empresário hoje é um desafio constante, temos que ser persistentes e confiantes, além de fazer nosso trabalho corretamente. E esses incentivos vão nos manter em crescimento e investindo em nossa cidade”, ponderou Dionéia Rigo, sócia da Sidnei Odontologia.

Todos os benefícios são aprovados pelo Codecon – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e pela Câmara de Vereadores.

*Com informações da PMCG