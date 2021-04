Embriagado, jovem atropela e mata morador de rua na BR-163

Um morador de rua ainda não identificado morreu na madrugada desta segunda-feira (12), após ser atropelado por um veículo VW Gol prata conduzido por Wergson Garcia, de 22 anos. O jovem estava embriagado quando por volta de 1h30 no km 270 da BR-163, no trevo de acesso aos municípios de Fátima do Sul e Dourados, atingiu a vítima que dormia no canteiro central.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros e CCR MSVia estiveram no local e prestaram os primeiros socorros, porém, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da viatura da concessionária responsável pela administração da via.

À polícia, uma testemunha relatou que viu o momento em que o condutor do veículo jogou uma sacola com garrafas de cerveja pela janela. O material foi apreendido posteriormente.

O condutor do veículo se negou a fazer o teste do bafômetro, porém, foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado por homicídio culposo na direção por embriaguez.