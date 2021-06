Embriagado, homem para carro e dorme no meio do cruzamento

Neste domingo (6), um homem foi preso em Paranaíba cidade a 406 quilômetros de Campo Grande, após ficar embriagado, parar o carro no meio do cruzamento e dormir. A apreensão aconteceu por volta das 22h, quando policiais militares chegaram e acordaram o condutor.

Após o recebimento de denúncia através do telefone 190, os policiais encontraram o carro com as luzes apagadas e parado entre as ruas Aurélio M. Valadão e Jaime David, onde o motorista do veículo dormia sobre o volante.

Depois de muita insistência os policiais acionaram as sirenes da viatura e então ele acordou, mas não conseguiu se levantar e apenas balbuciava palavras e frases sem sentido.

O autor foi levado ao quartel e foi submetido ao teste de alcoolemia, que aferiu valor muito superior a quantidade permitida (1,43mg/L). O condutor foi levado preso para a delegacia de Polícia Civil.

Da redação, com informações de Itamar Buzzatta