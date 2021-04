Em uma semana preço médio da gasolina comum sobe R$ 0,07 nos postos da Capital

O litro da gasolina comum, aparentemente, passou a ficar mais caro para o consumidor campo-grandense. Isso porque o valor médio do combustível saiu de R$ 5,49 para R$ 5,56. Os dados são da pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), realizada entre os dias 18 e 24 de abril.

A variação encontrada foi de 10,80%. Enquanto na Petroradio Comércio Derivados de Petróleo Ltda. está por R$ 5,37, no 2M Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. sai por R$ 5,95 o litro.

Já a aditivada teve diferença de 10,58%, ficando entre R$ 5,39 e R$ 5,96. O custo calculado pela ANP foi de R$ 5,69.

O etanol hidratado obteve variação de 11,66%. No Auto Posto Pororoca XVIII Ltda. está custando R$ 3,86 e no Ribeiro de Mendonça Baston & Cia. Ltda., R$ 4,31. O preço médio foi de R$ 4. O óleo diesel variou 8,35% nos postos da Capital. No Auto Posto Pororoca XVIII está R$ 3,95 e no Posto São Miguel Arcanjo Ltda., R$ 4,28. O valor médio é de R$ 4,12.

Dourados

A gasolina comum teve média de R$ 5,64 no município. O valor mínimo encontrado foi de R$ 5,48 e o máximo, de R$ 5,89 (7,48%). A aditivada ficou entre R$ 5,48 e R$ 5,99 (9,31%), com custo médio de R$ 5,72.

O óleo diesel foi encontrado de R$ 4,09 a R$ 4,45 (8,79%), com média de R$ 4,24. Em Dourados, o etanol hidratado ficou entre R$ 4,20 e R$ 4,59 (9,29%). O valor médio ficou em R$ 4,40.

Texto: Izabela Cavalcanti

