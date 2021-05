Em uma semana, operação realiza mais de 2,3 mil testes do bafômetro

Operação conjunta para fiscalização de trânsito na última semana, realizou mais de 2.300 testes do bafômetro em Campo Grande e flagrou 143 condutores embriagados, além de não habilitados e com documentos vencidos. A ação contou com a participação da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Ao todo, foram realizados 2.386 testes de alcoolemia. Dezessete pessoas foram presas por dirigir sob influência de álcool e 126 se recusaram a realizar o teste do bafômetro. Outras 57 infrações de trânsito foram aplicadas.

Além de fiscalizar as infrações de trânsito, como alcoolemia ao volante e direção perigosa, por exemplo, a operação também visa combater crimes que envolvem o uso de veículos

O balanço da operação que aconteceu na semana passada, entre os dias 17 e 23, indica 143 motoristas embriagados, 36 condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e 32 veículos com licenciamento vencido.

Foram recolhidas ainda 62 CNHs por alguma irregularidade, além de 21 carros e 16 motos. A operação aconteceu nas Avenidas Gunter Hans, Marechal Deodoro, Ernesto Geisel, Costa e Silva, São Paulo e Eduardo Elias Zahran.