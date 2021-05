Em uma semana, drive-thru da Fiems já testou 1,2 mil pessoas para Covid

O drive-thru implantado pela Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) já testou 1.283 pessoas para Covid-19 em Campo Grande. O número foi alcançado em apenas uma semana de funcionamento na cidade. Do número total de pessoas testadas, 85,45% apresentaram resultado negativo, enquanto 14,55% foram positivos.

Segundo a enfermeira do trabalho do Sesi Nathália Mendes Soares, os números de testes agendados representam a boa aceitação da população. “As pessoas estão aproveitando a oportunidade de fazer o exame. O público é variado, atendemos pessoas sintomáticas, pessoas que tiveram contato próximo com alguém que testou positivo e assintomáticos também”.

Para Nathália Soares, os resultados para a primeira semana de trabalho são bons e a tendência é que melhorem nos próximos dias. “Os testes contribuem com o diagnóstico de novos casos positivos e, assim, ajudam a diminuir a disseminação da Covid-19. Além disso, conforme a população vai tendo conhecimento sobre a disponibilização dos testes de forma totalmente gratuita, mais pessoas deverão se interessar”.

O drive-thru da Fiems está instalado no Edifício Garagem do Sistema Fiems, em frente ao Edifício Casa da Indústria. O tipo de exame oferecido é o teste rápido antígeno em que é utilizado um swab nasal para recolher amostras de secreção nasal. Com este método, é possível identificar se o paciente apresenta infecção viral ativa.

Agendamento continua

Os testes são disponibilizados para toda a população de forma totalmente gratuita, mediante agendamento. Para isso, os interessados devem acessar o site www.fiems.com.br, preencher os dados necessários para cadastro e escolher o melhor horário. O atendimento ocorre de segunda à sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 16h30. Os resultados serão disponibilizados pelo número de WhatsApp cadastrado em até 2 horas após a coleta.

Mais informações podem ser obtidas pelo número 0800 723 7374 ou pelo WhatsApp:

https://api.whatsapp.com/send?phone=556792280075&text=Oi

(Com assessoria)