Em última noite, Flib apresenta Tico Santa Cruz

Termina neste domingo (23), a Flib (Feira Literária de Bonito) 2021 e nossa correspondente voluntária, a multiartista Lígia Prieto, fala direto do local que logo menos apresenta um belo show nesta última noite do evento.

Estamos chegando nos últimos momentos da Flib. Todas as pessoas que eu encontrei que me contaram sobre a importância da Flib, me disseram que a Flib não acaba hoje, que ela dura o ano todo reverberando em todas as pessoas daqui da cidade até a próxima edição. Que esse momento ainda se multiplica com ações nas escolas, com as crianças, com os professores, com os gestores de arte e educação. Entender a importância de uma feira tão grande como essa, é entender que ela se estende a algo que não conseguimos nem imaginar. Ela fica mesmo depois da gente ir embora. E é por isso que a arte e a literatura são revolucionárias. Ter feito parte disso de pertinho é ver semente ser jogada em solo fértil.

O resultado é imediato nos depoimentos das crianças e dos adultos que passam por aqui, e de todos aqueles que se posicionaram nos encontros onlines, e nos passaram feedbacks. Aqui, pela árvore do saber, foram doados em média 70 livros por dia, e vendidos mais de 1mil livros. As crianças do Instituto Vida vieram até aqui para aproveitar a árvore do saber, darem seus depoimentos, falando sobre a importância da feira e sobre a alegria de poder levar um livro pra casa, um livro escolhido por elas no pé da árvore. Essa feira é pra todo mundo, e agora online ela também chega além do que a gente imagina.

Hoje é o último dia pra gente da produção local, mas neste domingo (23) aidna tem programação online. Vai ter um show lindissimo do Tico Santa Cruz online. Não tem como escapar desse encontro, desse convite para escolher a vida. Hoje a Flib acaba, mas não acaba. Fica em cada cantinho a revolução causada por um encontro de amor que gera pensamento e faz o mundo girar. Essa é a função da arte. A programação ainda fica no youtube da Flib. Entra lá. E fica por dentro de tudo que aconteceu!

Veja ao vivo tudo que acontece por lá clicando aqui.