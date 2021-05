Em pauta: Câmara Federal debate igualdade salarial de gêneros

Após o presidente Jair Bolsonaro se posicionar contra o projeto de igualdade salarial de gêneros, a Câmara Federal vota em regime de urgência hoje quarta-feira (5), a proposta inicial do texto. A medida determina multa equivalente a cinco vezes à diferença de todo período trabalhado pelo colaborador para quem não aderir à norma.

A proposta é de autoria do Deputado Marçal Filho e tem como relator o Senador Paulo Paim. Durante uma live no último dia (22), o presidente Jair Bolsonaro disse que se sancionar o projeto que aumenta a multa trabalhista para empregadores que pagam salários diferentes para homens e mulheres que exercem a mesma função, pode tornar “quase impossível” a entrada de mulheres no mercado de trabalho .

Agora, o projeto volta à Câmara em seu texto original e depois segue para a sanção do presidente.